С петербуржцев собрали 3,2 млрд рублей на капремонт

Всего же в Северной столице уровень собираемости этого взноса составляет 87,5%. Эксперты ожидают рост этого показателя.

За 12 месяцев 2016 года городским властям удалось собрать 3,2 миллиарда рублей взносов на капительный ремонт. Получается, что собираемость взноса колеблется около 87,5%.

Специалисты прогнозируют, что в следующем году сумма собранных взносов вырастет на 18%. В прошлом году жители Северной столицы заплатили 2,6 миллиарда рублей. Деньги в Фонд собирают с 2014 года. За это время собрали шесть миллиардов рублей. Эксперты не уточняют, связан ли рост показателей с ответственностью горожан или с увеличением ставки за капремонт.

Собранные деньги идут на оплату коммунального ремонта в многоквартирных домах. Также с этих денег оплачивают услуги, погашают кредиты и займы, а кроме того разработку проектов.

Взносы в фонд капитального ремонта до сих пор возмущают некоторых россиян, которые не видят работы этих платежей. Не так давно этот платеж даже старались признать незаконным, однако не вышло. Многие собственники квартиры принципиально не оплачивают эти счета.

В начале ноября Полтавченко утвердил повышение тарифа на капремонт на 50 копеек с 2017 года.