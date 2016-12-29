В Петербурге больше всего нелегальных мигрантов из Узбекистана и Таджикистана

За минувший 2016 год из Северной столицы выдворили почти 1,5 тысяч нелегальных мигрантов. Больше всего правила пребывания в России нарушали выходцы из Узбекистана и Таджикистана.

Сотрудники международного отдела по исполнению особых исполнительных производств Управления федеральной службы судебных приставов отчитались о своей работе в прошлом году. Именно это подразделение занимается принудительным выдворением нелегальных мигрантов с территории России.

По решению суда за 2016 год из Петербурга в родные страны отправили 1 484 иностранца. Все эти граждане нарушили правила пребывания на территории РФ. Они находились в Петербурге без специальной регистрации.

По подсчетам отдела, больше всего миграционные правила нарушают приезжие из Узбекистана и Таджикистана. На граждан первой страны пришлось 55% выдворенных мигрантов, а на второй – 20%. Также режим пребывания в России нарушали жители Украины, Киргизии, Молдавии, Индии и Нигерии.

Но 2017 год уверенно спешит побить рекорд предыдущего. Только за январь в родные страны отправили 60 иностранцев. Всех нарушителей сопровождают до пограничного контроля аэропорта "Пулково". После этого отправляют на родину. Всем мигрантам вручают протоколы за нарушение правила въезда или пребывания. Главным наказанием для них, конечно, становится тот факт, что ближайшие пять лет они не могут въезжать на территорию России.