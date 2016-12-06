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В Петербурге за футбольными фанатами присматривают больше 10 тысяч спасателей

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Почти 11 тысяч спасателей будут следить будут следить за обстановкой во время футбольного матча Австралия-Камерун на «Санкт-Петербург Арене» 22 июня.

Почти 11 тысяч спасателей будут следить будут следить за обстановкой во время футбольного матча Австралия-Камерун на «Санкт-Петербург Арене» 22 июня. Об этом сегодня сообщила "Фонтанка".

По данным регионального управления МЧС, на страже порядка будут более 10700 человек личного состава и 1300 единиц техники. Безопасность будет обеспечиваться не только на стадионе, но и возле гостиниц, фан-зоны, на остановках шаттлов и прочих местах, где перед матчем скапливаются фанаты.

За обстановкой в городе следит центр управления МЧС а также из штаба, расположенного прямо на арене. Пожарные на стадионе экипированы специальными жилетами, в которых помещаются противогазы, фонари, аптечка и специальные средства тушения пожара.

Теги: кубок конфедерации
Категории: Новости СПб

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