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За два года в Петербурге расселят всего пять аварийных домов

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150 петербуржцев, проживающих в аварийных домах, получат новые квартиры в 2017-2018 годах

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко накануне подписал перечень домов, в ближайшие годы подлежащих расселению. Согласно документу, в ближайшие два года – 2018–2020 – таких домов будет всего пять. Новое жилье получат 150 петербуржцев (61 семья). 

 Большинство расселяемых построек находится в пригородных районах. Это дом №7б по улице Восстания в Зеленогорске, №37 по Советской улице в Песочном, №51 по 3-й Зеленой в Солнечном и №47 по Михайловской в Ломоносове. Также в адресную программу попал единственный дом в границах города – номер 10 по Полтавской улице.

Для расселения планируется выделить 3,4 тысячи квадратных метров площади – по 22,8 на человека.

Видео: архив

Теги: аварийные дома , дома на расселение , петербург , полтавченко , расселение
Категории: Новости СПб

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