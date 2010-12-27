Облик бомбы на станции "Автово" приняли старые печатные машинки

На этот раз облик бомбы приняла отжившая оргтехника, оставленная на платформе метро «Автово» в Петербурге пакете. Однако, проверку затянул еще один подозрительный предмет.

На станции метро "Автово" вместо бомбы нашли старые печатные машинки. Но проверку затянул еще один подозрительный предмет.



По данным "Фонтанки", 16 июня сотрудникам Росгвардии предъявили два посторонних предмета, которые могли быть опасны для пассажиров метро. Около полудня своими размерами и отсутствием хозяина людей на платформе насторожил пакет. Примерно в это же время на ступенях заметили одиноко лежащий свёрток, обмотанный скотчем. Находки не оставили окружающих равнодушными.



На место был вызван ОМОН. В ГУ Росгвардии по Петербургу и области факты вызова подтвердили. И рассказали, что свёрток на ступеньках оказался пустым, а в пакете лежали коробки со старыми печатными машинками. Рассеянные хозяева за имуществом не явились.