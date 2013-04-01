Пьяный водитель протаранил трамвай на проспекте Солидарности

В Северной столице серьезные травмы при столкновении с трамваем получил виновник аварии. Лихач лишился глаза.

Сегодня утром в районе 9 часов на проспекте Солидарности, 19 легковушка протаранила трамвай. В результате аварии пострадал виновник дорожно-транспортного происшествия. На кадрах видно, как переднюю часть автомобиля буквально смяло, разбито стекло. Очевидцы автокатастрофы вызвали спасательные службы. Они также сообщили, что, вероятно, водитель был очень пьян. Свидетели происшествия не понимаю, как вообще в таком состоянии можно садиться за руль. По их словам, лихач лишился глаза. Осколок от лобового стекла ранил мужчину. Помимо водителя в машине находился еще один человек – пассажир. Подушки безопасности сработали, как полагается, трагедии не произошло.



На место аварии прибыли сотрудники полиции, скорая и один экипаж МЧС. Пожарное подразделение помогало ликвидировать последствие аварии, пострадавшим была оказана медицинская помощь. В данный момент выясняют обстоятельства случившегося.



Спасатели предупреждают водителей об опасностях на дороге. Во избежание аварий настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим, не садиться в нетрезвом состоянии за руль, не нарушать правила дорожного движения и быть крайне внимательными.

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Фотографии и видео: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"