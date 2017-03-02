Приставы хотят пустить с молотка загородный участок петербуржца, задолжавшего банкам

Житель Северной столицы может распрощаться со своим загородным участком с постройками из-за долгов перед банками. Всего бизнесмен не выплатил кредиторам более двух миллионов.

Судебные приставы Петербурга планируют продать через аукцион загородный участок бизнесмена из Василеостровского района. 44-летний мужчина перестал выплачивать кредиты сразу в трех банках. Всего он задолжал кредиторам более двух миллионов рублей.

Все три финансовые организации пожаловались в суд на должника. Суд принял решение в сторону финансовых организаций. Однако это не помогло им вернуть деньги.

За дело мужчины взялись судебные приставы. Они смогли выяснить. Что у бизнесмена в собственности есть участок на 12 соток в Ломоносовском районе с нежилым зданием на нем. По данным пресс-службы управления судебных приставов Петербурга, недвижимость арестовали. Теперь у должника есть стимул погасить кредиты. Если деньги не будут возвращены в ближайшее время, то участок и постройка пойдут на продажу. Вырученные от сделки деньги разделят между банками.

За первый месяц этого года судебные приставы уже вернули банкам более ста миллионов рублей, которые петербуржцы задолжали.