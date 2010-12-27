У 62-летней петербурженки угнали за 10 минут «Мерседес» за 7,8 млн рублей

В Петербурге у пенсионерки угнали автомобиль особого класса. Ущерб оценен в 7,8 млн. рублей.

В Петербурге полиция Приморского района выясняет обстоятельства угноного автомобился за 7,8 млн. рублей.

24 мая в полицию поступило сообщение от 62-летней петербурженки. Она рассказала, что в 12.36 она заметила исчезновение ее автомобиля Mercedes-Benz S 500, который припарковала у Торжковского рынка в 12:26. По ее словам выходит, что машину угнали за 10 минут.

Известно, что в баке машины содержалось 50 литров бензина и автомобиль был оснащен дополнительной сигнализацией. Хозяйка купила её в феврале 2017 года в автосалоне, не в кредит.

Пенсионерка оценила материальный ущерб в 7,8 млн. рублей.

Mercedes-Benz S-класс (ориг. S-Klasse, от нем. Sonderklasse – «особый класс») – флагманская серия представительских автомобилей «Мерседеса», наиболее значимая линейка моделей в иерархии классов торговой марки.