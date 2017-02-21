С марта на ЗСД не будут принимать смарт-карты: их можно обменять на транспондер

Оператор ЗСД решил полностью отключить отказаться от оплаты проезда через бесконтактные смарт-карты, которые не соответствуют скорости оплаты. Водители могут бесплатно обменять свои БСК на транспондеры.

С первого дня весны, 1 марта, на пунктах оплаты ЗСД нельзя будет расплатиться бесконтактной смарт-картой. От БСК решили отказаться, так как они тормозят процесс оплаты, а значит и весь поток. С транспондера средства списываются без дополнительных усилий со стороны водителя. А смарт-карта требует внимания, что отвлекает водителей.

Водителям Петербурга не стоит торопиться выбрасывать свои карты, так как их бесплатно можно поменять на транспондер. При этом, если на БСК были средства, их переведут на счет нового устройства.

Оператор ЗСД "Магистраль Северной столицы" отмечают, что транспондер иметь еще и выгоднее. Так как через них оплата идет за проезд от точки въезда до выезда. А не за отдельные зоны.

Ранее мы сообщали, что часть водителей отказались от поездок по ЗСД после введения новых тарифов. Западный скоростной диаметр потерял коло 10% потока после введения оплаты на центральном участке. Реже по ЗСД стали ездить те водители, которые не пользуются транспондеры. По дороге каждые сутки проезжает около 207 тысяч, когда до февраля там проезжало по 230 тысяч.

Видео: Instagram / olenkaosnach