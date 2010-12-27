ЗСД стоит в "мертвой" пробке

Водители жалуются на серьезный затор на Западном скоростном диаметре. По словам очевидцев, дорога стоит намертво.

Водители жалуются на мертвые пробки на западном скоростном диаметре. Затор собрался на северном участке ЗСД со стороны Васильевского острова к Богатырскому проспекту. По данным "Яндекс.Пробки" тут почти на два километра растянулся поток, который движется со скоростью 7 километров в час.

Также пробка собралась ив районе развязки диаметра с Благодатной улицей в сторону Краснопутиловской улицы. Тут причиной стало ДТП: в правом ряду сломалась машина. Скорость потока на участке от 7 до 15 километров в час.

- Не переживайте, в городе тоже полная... Пробка... Правда, бесплатно, но это как посмотреть, - шутит пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Татьяна Ящихина.

Фото: ВКонакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Яндекс.Карты