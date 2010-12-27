ЗСД стоит в "мертвой" пробке

Водители жалуются на мертвые пробки на западном скоростном диаметре. Затор собрался на северном участке ЗСД со стороны Васильевского острова к Богатырскому проспекту. По данным "Яндекс.Пробки" тут почти на два километра растянулся поток, который движется со скоростью 7 километров в час.
Также пробка собралась ив районе развязки диаметра с Благодатной улицей в сторону Краснопутиловской улицы. Тут причиной стало ДТП: в правом ряду сломалась машина. Скорость потока на участке от 7 до 15 километров в час.
- Не переживайте, в городе тоже полная... Пробка... Правда, бесплатно, но это как посмотреть, - шутит пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Татьяна Ящихина.
Фото: ВКонакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Яндекс.Карты