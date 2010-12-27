Южнокорейская Lotte Group открыла пятизвездочный отель в центре Северной столицы

24 мая состоялось открытие пятизвездночного отеля в центре Петербурга. В нем находится более 100 номеров "люкс", ресторан. Принимать посетителей отель начнет 31 мая.

В Петербурге Южнокорейская компания Lotte Group 24 мая торжественно открыла пятизвездочный отель в центре города в районе Исаакиевской площади. Директор Lotte Hotels&Resorts в России Янг Сок поделился информацией, что первых посетителей отеля примет 31 мая.

В отеле более 100 номеров категории "люкс", а также в нем будет работать ресторан.

Падение интереса россиян к внутреннему туризму и холодная погода весной скорректировали операционные показатели гостиничного рынка. По оценкам Российского союза туриндустрии, загрузка отелей Санкт-Петербурга — одного из самых популярных российских туристических направлений — в майские праздники сократилась почти на 10%.

Фото: "Вконтакте" группа "KOREAN GLOBAL l Работа в Корее"