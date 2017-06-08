Юсуповский дворец летом станет атмосферой джаза

В Петербурге лето будет джазовым. 16 июня перед любителями соул-музыки и джаза выступит Эми Питерс.

В Санкт-Петербурге в Юсуповском дворце пройдут джазовые концерты. На них появятся известные петербургские музыканты, которые выступают на международной сцене. 16 июня на площадке Юсуповского дворца выступит Эми Питерс.

Все концерты будут проходить в лофт-пространстве на территории княжеского сада. Эми Питерс 16 июня презентует свой новый альбом "BecomingInnocent – Love and Theory". Этот альбом джазовой певицы посвящен любви и дружбе. Над ним работали три года с музыкантом и композитором Дмитрием Семеновым, который пишет музыку для ведущих современных джазовых музыкантов Москвы и Санкт-Петербурга.

Певица родом из Амстердама.Ее семья состоит из ирландской американки и южноафриканца с индийскими корнями. Исполнительница училась в нью-йоркской школе и позже переехала в Петербург со своей мамой, профессором русской литературы. А в 2001 году Эми создала уже свою группу, которая в настоящий момент известна любителям соул-музыки и джаза.

Фото: Пресс-служба Юсуповского дворца,