Юноша погиб в Колпино, выпав с балкона на 9-м этаже‍

Семнадцатилетний подросток разбился насмерть

В Колпино семнадцатилетнего подростка нашли под окнами одного из домов. Юноша упал с большой высоты. Его госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова 19 июня.

Как сообщается, инцидент с трагическим исходом произошел около двух часов дня у дома №89 по Пролетарской улице. Семнадцатилетний юноша был госпитализирован с множественными переломами ребер, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, травмой живота, переломом костей таза, позвоночника, в тяжелом состоянии.

В течение нескольких часов врачи сражались за его жизнь, однако их усилия оказались тщетными: подросток умер в шесть часов вечера того же дня.

По предварительным данным, подросток выпал с переходного балкона 9 этажа того дома, возле которого его нашли.

Видео: архив