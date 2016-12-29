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Юная девушка с плеером погибла под электричкой в Комарово

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Машинист электропоезда не успел затормозить

Около пяти часов вечера пятницы, 6 января 2017 года, вблизи железнодорожной станции Комарово на Петербургско-Выборгском направлении машинист электропоезда "Ласточка" не сумел вовремя затормозить и сбил девушку, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

Как следует из сообщения Следственного комитета, установлено, что погибла 17-летняя девушка. По некоторым данным, девушка пыталась перебежать пути, а приближения электропоезда не услышала из-за того, что слушала музыку в наушниках.

  Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате полученных травм потерпевшая скончалась. На месте происшествия работала следственная группа транспортного Следкома.

Видео: архив          

Теги: комарово , ленобласть , петербург , пешехода сбила электричка , смерть , электричка сбила девушку
Категории: Новости СПб Происшествия

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    Сегодня
    11:18
    Петров Алексей Ответить

    Вот и чудненько. Одной дурочкой на Руси стало меньше.

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