Юная девушка с плеером погибла под электричкой в Комарово

Машинист электропоезда не успел затормозить

Около пяти часов вечера пятницы, 6 января 2017 года, вблизи железнодорожной станции Комарово на Петербургско-Выборгском направлении машинист электропоезда "Ласточка" не сумел вовремя затормозить и сбил девушку, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

Как следует из сообщения Следственного комитета, установлено, что погибла 17-летняя девушка. По некоторым данным, девушка пыталась перебежать пути, а приближения электропоезда не услышала из-за того, что слушала музыку в наушниках.

Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате полученных травм потерпевшая скончалась. На месте происшествия работала следственная группа транспортного Следкома.

Видео: архив