Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Юг Петербурга заволокло дымом из-за горящего мусора на Софийской
Сегодня, 12:12
0
Asyaromanenkova
116

Юг Петербурга заволокло дымом из-за горящего мусора на Софийской

0
 
 

Утром в четверг жители юга Петербурга жаловались, что в воздухе стоит сильный запах гари. Скорее всего, это связано с пожаром в промзоне на Софийской улице.

Жители Северной столицы утром в четверг, 17 мая, пожаловались на дымовую завесу. На неприятных запах гари и дым жаловались южные районы: от Купчина до Пушкина.

Как сообщаю в ГУ МЧС по городу и области, около восьми утра на Софийской улице произошел пожар. На промышленной территории в районе перекрестка с лицей Труда горел мусор. Площадь пожара составила всего десять квадратных метров. Но дым от места возгорания поднимался густым черным столбом. Его замечали жители соседних районов.

Юг Петербурга заволокло дымом из-за горящего мусора на СофийскойЮг Петербурга заволокло дымом из-за горящего мусора на Софийской

Что стало причиной возгорания пока не известно. Ранее Piter.tv сообщал, что в Металлострое мужчина сгорел в огненной ловушке. Там пострадавший скончался из-за пала травы. Тело обнаружили на пустыре на Плановой улице.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Показать на карте
Теги: дым , мусор , новости спб , огонь , пожар , происшествия спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5