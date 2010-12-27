Юг Петербурга заволокло дымом из-за горящего мусора на Софийской

Утром в четверг жители юга Петербурга жаловались, что в воздухе стоит сильный запах гари. Скорее всего, это связано с пожаром в промзоне на Софийской улице.

Жители Северной столицы утром в четверг, 17 мая, пожаловались на дымовую завесу. На неприятных запах гари и дым жаловались южные районы: от Купчина до Пушкина.

Как сообщаю в ГУ МЧС по городу и области, около восьми утра на Софийской улице произошел пожар. На промышленной территории в районе перекрестка с лицей Труда горел мусор. Площадь пожара составила всего десять квадратных метров. Но дым от места возгорания поднимался густым черным столбом. Его замечали жители соседних районов.

Что стало причиной возгорания пока не известно. Ранее Piter.tv сообщал, что в Металлострое мужчина сгорел в огненной ловушке. Там пострадавший скончался из-за пала травы. Тело обнаружили на пустыре на Плановой улице.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург