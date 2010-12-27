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Юбилейный показ фильма "Брат"
Сегодня, 19:00
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Shdaria
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Юбилейный показ фильма "Брат"

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В Петербурге отмечают памятную дату с момента выхода фильма "Брат" в широкий прокат.

 В Петербурге на экране Открытой киностудии "Лендок" покажут фильм Алексея Балабанова "Брат". Легендарный фильм о дембеле, приехавшем в Петербург к брату, а позже ставшем убийцей быстро набрал популярность. Россияне приняли своего героя из 90-х, который выходит в кадр фильма под музыку "Наутилуса". 

"Брат" оказался первым фильмом, которому удалось преодолеть звуковой барьер. Автор фильма стал первым (и остался единственным) постсоветским режиссером, которого видели и с которым на протяжении пятнадцати последующих лет сверялись все. Стоит отметить, что с момета выхода фильма прошло 20 лет. Памятную дату отметят в Лендоке. 

 Фото: сайт kino-art

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Категории: куда сходить в петербурге Кино

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