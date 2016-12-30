Видео из Ярославля: после столкновения с автобусом грузовая "Газель" вспыхнула с заблокированными людьми в салоне

В интернете опубликовали видео, как неравнодушные очевидцы боролись с пламенем и освобождали людей, заблокированных в загоревшемся автомобиле

Вчера вечером, 29 декабря, на Толбухинском проспекте около дома №64 произошло лобовое столкновение грузовой "Газели" и городского автобуса "ЛИАЗ".

"Газель", двигаясь по проспекту, столкнулась с автобусом общественного транспорта. От удара грузовичок вспыхнул, а двери оказались заблокированными. В салоне автомобиля находилось три человека, в том числе 7 летний ребенок.

Неравнодушные очевидцы до приезда спасателей всеми силами пытались сдержать пламя и вытащить людей из заблокированного салона. В ход шел снег и огнетушители. Приехавшие на место сотрудники МЧС быстро локализовали возгорание.

В результате ДТП и возгорания 5 человек пострадали. Водитель и два пассажира "Газели", один из них 7 летний ребенок, с ожогами были госпитализированы в больницу. Два пассажира автобуса обратились за медицинской помощью к медикам.

Видео: YouTube/ Про Город

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области