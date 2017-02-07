Ярославль: бдительный таксист спас 84-летнюю старушку от мошенника

Неравнодушный водитель такси предотвратил эпизод телефонного мошенничества

Сегодня, 7 февраля, о факте попытки телефонного мошенничества стало известно общественности.

На днях в диспетчерскую службу такси поступил вызов. Но водителю предстояло не забрать клиента по адресу и доставить на другой. Ему предстояло приехать по указанному адресу и забрать конверт с деньгами. Уже тогда у водителя зародились неприятные подозрения.

Приехав по указанному адресу, он обнаружил там 84-летнюю не ходячую старушку. На звонок вышла соседка по площадке, и они передали таксисту наличные. Спустя несколько минут позвонил клиент и попросил перевести ему деньги на счет, так как он находится за городом и сам не может забрать деньги. Водителю предлагалось оставить себе часть денег, как оплату за услугу. Бдительный водитель задал единственный вопрос телефонному оппоненту: "Как зовут твою маму?". На что собеседник сказал, что перезвонит и отключился. После этого телефон перестал отвечать на вызовы. Водитель вызвал сотрудников полиции и передал им наличные с подробностями случившегося.

Сотрудники полиции поблагодарили таксиста. Ведется расследование по факту данного преступления.

Заметим, что не все таксисты так добры с людьми. Ранее мы публиковали видео нападения таксиста на мать с маленьким ребенком:

Видео: УМВД по Ярославской области