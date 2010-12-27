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Японская картинка с кроликом-онанистом стала мемом на Западе
Сегодня, 16:34
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Butenko
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Японская картинка с кроликом-онанистом стала мемом на Западе

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В американском и японском сегментах Twitter появился новый неприличный мем.

Безобидная японская картинка, нацеленная на популяризацию личной гигиены, взорвала Интернет на Западе. Изображение кролика, моющего ручки в раковине, было воспринято в США и Европе крайне неоднозначно. На это указывает "вирусный эффект" вокруг картинки в Twitter. Пользователи разглядели в иллюстрации не мытье лапок, а другие, совершенно неприличные действия. Шутники предположили, что ушастый зверь ублажает себя, заперевшись в ванной. Что касается других деталей интерьера, то мыло и махровое полотенце лишь подтвердили теорию, выдвинутую юзерами.

В Сети тут же появились фотожабы и пародии на детское изображение. Как пишет Daily Mail, сам рисунок оказался социальным плакатом, весьма распространенным в Японии. Журналисты даже нашли его авторов, которые подтвердили безобидный характер изображения.

 

 

Фото: Twitter.com

Теги: кролик моет руки , мемы , новости в мире , новости интернета
Категории: Мировые новости

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