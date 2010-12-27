Янукович отказался от участия в судебном процессе о госизмене

Бывший президент Украины Виктор Янукович уверен, что украинский суд приговорит его к пожизненному заключению

Бывший украинский президент Виктор Янукович решил отказаться от участия в судебном процессе о госизмене и принял решение отозвать своих адвокатов. По словам бывшего украинского президента, в стране с уничтоженным правосудием защита бессильна.

Политик отметил, что генеральный прокурор Украины уже назвал дату окончания суда. Приговор Януковичу будет вынесен 24 августа 2017 года. Дело о госизмене экс-президента рассматривает Оболонский суд Киева. Обвинение требует для Виктора Януковича пожизненного заключения.

Ранее он заявил, что отзовет своих защитников из судебного процесса. Напомним, бывшего лидера страны обвиняют в государственной измене.