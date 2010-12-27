Стали известны самые аварийные места на дорогах Петербурга

В Северной столице определили места, где в 2017 году произошло больше всего аварий. Точки выбрали по отметкам пользователей через системы "Яндекса".

Специалисты "Яндекса" провели исследование, чтобы найти самые опасные места на дорогах Петербурга. Для этого они анализировали отметки об авариях в сервиса "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор". Весь город разделили на квадраты со стороной 100 метров. В зависимости от того, сколько точек приходилось на квадрат, тем более аварийным становился участок. Опасность участкам присваивали в зависимости от количества отметок о ДТП к числу проездов через него.

Всего с января по мая 2017 года пользователи сделали отметки о ДТП около 200 тысяч раз. Так как часто несколько отметок относятся к одной аварии, то их объединили. Всего получилось 81 тысяча ЧП на дорогах. В эти данные входят как незначительные столкновения, так и серьезные с пострадавшими.

Больше всего отметок о ДТП ставят на крупных улицах, мостах и набережных. При этом пятая часть всех отметок приходится на центр города. А вот самым опасным местом по числу аварий на количество автомобилей оказался Литейный мост. За ним также оказались Володарский мост, перекресток Дунайского и Витебского проспектов, Площадь Александра Невского, перекресток Пискаревского проспекта и Свердловской набережной.

Фото: Яндекс