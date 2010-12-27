Стали известны самые аварийные места на дорогах Петербурга

Специалисты "Яндекса" провели исследование, чтобы найти самые опасные места на дорогах Петербурга. Для этого они анализировали отметки об авариях в сервиса "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор". Весь город разделили на квадраты со стороной 100 метров. В зависимости от того, сколько точек приходилось на квадрат, тем более аварийным становился участок. Опасность участкам присваивали в зависимости от количества отметок о ДТП к числу проездов через него.
Всего с января по мая 2017 года пользователи сделали отметки о ДТП около 200 тысяч раз. Так как часто несколько отметок относятся к одной аварии, то их объединили. Всего получилось 81 тысяча ЧП на дорогах. В эти данные входят как незначительные столкновения, так и серьезные с пострадавшими.
Больше всего отметок о ДТП ставят на крупных улицах, мостах и набережных. При этом пятая часть всех отметок приходится на центр города. А вот самым опасным местом по числу аварий на количество автомобилей оказался Литейный мост. За ним также оказались Володарский мост, перекресток Дунайского и Витебского проспектов, Площадь Александра Невского, перекресток Пискаревского проспекта и Свердловской набережной.
Фото: Яндекс
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