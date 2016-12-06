Научпок в массы: видеоблогеры рассказали школьникам об астрофизике

Артур Шарифов, Дмитрий Побединский и Ян Топлес известны своими познавательными видео на YouTube.

Математик, физик и видеоблогер поделились знаниями об орбитальных телескопах, тригонометрическом параллаксе и красном смещении. С помощью этих изобретений и методов ученые способны определять расстояние до самых далеких звезд и строить трехмерную карту вселенной.

Артур Шарифов: «Смотря в даль, мы при этом смотрим еще и в прошлое, потому что свету далеких звезд необходимо время, чтобы долететь к нам. Изучая географию Вселенной, мы изучаем и ее историю, и можем прогнозировать, что будет в будущем».

Кроме общенаучных фактов, веселых шуток, толпы школьниц и разговорох о видеоблогинге, получился еще один "запредельно милый репортаж" с большим количеством "обнимашек" от Piter.TV, смотрим.

Видео: Piter.TV

Леся Сапожникова, Татьяна Багаева