На Петербуржца завели уголовное дело за незаконное катание туристов на яхте

В Петербурге задержан подозреваемый в оказании небезопасных услуг. Мужчина перевозил туристов в Петродворец без лицензии.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что в Петербурге задержали судоводителя, который проводил экскурсии без лицензии. Задержали мужчину в прошедшие выходные.

Уже 6 июня выяснилось, что в отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по оказанию небезопасных услуг.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый перевез 53 туриста в Петродворец на яхте Lady Ola, которая была арендована подозреваемым. Кроме того, ни на одном человеке не было спасательного житлета.