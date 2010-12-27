Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
На Петербуржца завели уголовное дело за незаконное катание туристов на яхте
Сегодня, 16:30
0
Shdaria
134

На Петербуржца завели уголовное дело за незаконное катание туристов на яхте

0
 
 

В Петербурге задержан подозреваемый в оказании небезопасных услуг. Мужчина перевозил туристов в Петродворец без лицензии.

 Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что в Петербурге задержали судоводителя, который проводил экскурсии без лицензии. Задержали мужчину в прошедшие выходные.

Уже 6 июня выяснилось, что в отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по оказанию небезопасных услуг.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый перевез 53 туриста в Петродворец на яхте Lady Ola, которая была арендована подозреваемым.  Кроме того, ни на одном человеке не было спасательного житлета.

Теги: петербург , происшествие спб , уголовное дело
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5