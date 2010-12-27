В Петербурге Яхтенный мост закрыли до Кубка конфедераций

В Петербурге Яхтенный закрыли до 17 июня в целях безопасности.

В Санкт-Петербурге с утра 6 июня закрыт пешеходный переход, соеденяющий Крестовский остров и Приморский район, сообщает "Фонтанка". Стало известно, что открыт мост будет только к началу Кубка конфедераций.

Информация о закрытом доступе к мосту поступила от очевидцев. Они рассказали, что у входа на Яхтенный стоит сотрудник полиции. Он говорит всем, что закрыто "на ремонт" до 17 июня.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры уточнили, что все работы на мосту закончились, и к его закрытию чиновники не имеют никакого отношения.

Но "Фонтанке" все же удалось узнать причину перекрытия моста. Оказывается, Яхтенный закрыли по распоряжению ФИФА и МВД до начала Кубка конфедераций в целях безопасности. Кроме моста под пристальным наблюдением правоохранительных органов Петербурга оказались футбольные арены – "Петровский" и "Санкт-Петербург".

Пешеходная переправа будет открыта 17 июня.

Фото: "Вконтакте" группа "Группа ЛСР"