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В Петербурге Яхтенный мост закрыли до Кубка конфедераций
Сегодня, 12:30
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Shdaria
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В Петербурге Яхтенный мост закрыли до Кубка конфедераций

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В Петербурге Яхтенный закрыли до 17 июня в целях безопасности.

 В Санкт-Петербурге с утра 6 июня закрыт пешеходный переход, соеденяющий Крестовский остров и Приморский район, сообщает "Фонтанка". Стало известно, что открыт мост будет только к началу Кубка конфедераций.

Информация о закрытом доступе к мосту поступила от очевидцев. Они рассказали, что у входа на Яхтенный стоит сотрудник полиции. Он говорит всем, что закрыто "на ремонт" до 17 июня.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры уточнили, что все работы на мосту закончились, и к его закрытию чиновники не имеют никакого отношения.

Но "Фонтанке" все же удалось узнать причину перекрытия моста. Оказывается, Яхтенный закрыли по распоряжению ФИФА и МВД до начала Кубка конфедераций в целях безопасности. Кроме моста под пристальным наблюдением правоохранительных органов Петербурга оказались футбольные арены – "Петровский" и "Санкт-Петербург".

Пешеходная переправа будет открыта 17 июня. 

 

Фото: "Вконтакте" группа "Группа ЛСР"

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Теги: закрыт яхтенный , кубок конфедераций , перекрытие пешеходного движения , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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