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Яхтенный мост закрывали для проверки МВД
Сегодня, 16:22
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TretyakovaS
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Яхтенный мост закрывали для проверки МВД

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Яхтенный мост будет открыт для пешеходов после окончание проверки безопасности стадиона "Санкт-Петербург", а также прилегающей к нему территории.

Как сообщает "Петербургский дневник", в рамках подготовки стадиона "Санкт-Петербург" к Кубку Конфедераций FIFA 2017 правоохранительные органы проверяют систему безопасности арены и прилегающей территории. В том числе стражами порядка проверяются подъездные пути к Яхтенному мосту.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что ограничения будут сняты в ближайшее время.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что мост к стадиону закрыли.

Яхтенный мост, построенный специально к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира по футболу, соединил южный берег Приморского района с северным берегом Крестовского острова. Переправу открыли 27 мая.

Фото: https://vk.com/piter

Теги: яхтенный мост
Категории: Новости СПб

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