Видео: Мужчина, который удерживал заложников в Москве, прыгнул из окна

По факту захвата заложников в Москве возбуждено уголовное дело.

В Москве разрешилась ситуация со взятыми в заложниками людьми в Москве. Известно, что неадекватный мужчина удерживал свою семью – жену и двоих детей – в течение пяти часов.

Инцидент произошел днем в понедельник в одной из квартир дома №18 на Боровском шоссе в Москве.

"В настоящее время в квартире мужчины работает спецназ, а также оперативники уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму. В квартире найдены материалы, которые могут свидетельствовать о том, что мужчина состоял в одной из сект", – прокомментировал источник в правоохранительных органах.

После пяти часов переговоров и попыток убедить мужчину освободить заложников муж и отец детей спрыгнул из окна своей квартиры (с пятого этажа). Отмечается, что он остался жив – спасатели заранее подготовили батут.

Возбуждено уголовное дело.

видео: youtube