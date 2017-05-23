Взрыв в Манчестере: Появились новые подробности

В сети опубликовали видео момента взрыва из зала

Сегодня ночью, 23 мая, Piter.TV сообщал о взрыве на Манчестер Арене во время выступления Арианы Гранде. А так же публиковал видео с места происшествия.

Напомним, взрыв прогремел поздним вечером, 22 мая, около 22.30 на огромной спортивной арене в Манчестере (Великобритания), где проходил концерт известной певицы. На выступление пришла в основном молодежь. После того как Ариана спела последнюю песню и ушла со сцены, в фойе прогремел взрыв.

На зрительских трибунах началась паника. Люди кричали и пытались быстрее выбежать на улицу. К утру появились уточненные данные о погибших и раненых - сообщается, что 19 погибли при взрыве, и более 50 пострадали.

Полиция не исключает версию теракта. Возможно, взрыв устроил террорист - смертник.

В интернете появилось видео момента взрыва со зрительских трибун. На опубликованных кадрах зрители начинают неспешно покидать зал, когда гремит взрыв. Люди начинают кричать и начинается паника.

Видео: Twitter/Ellie Cheetham, princess~kye~kye

Фото: Twitter/