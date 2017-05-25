В ночь с 25 на 26 мая Дворцовый мост разведут под музыку Чайковского

Сезон музыкальной разводки главной переправы Петербурга стартует ночью с четверга на пятницу. Дебютную разводку проведут под музыку Чайковского.

В ближайшую ночь в Северной столице начнется сезон музыкальной разводки Дворцового моста. С 25 на 26 мая переправу, которая является визитной карточкой города, разведут под Первый концерт Чайковского. Эта музыка уже традиционно сопровождает дебютную разводку.

На весь сезон, который продлится до 3 сентября, заготовлено много специальных музыкальных блоков. Например, Дворцовый разведут под произведения композитора Олега Каравайчука, ушедшего из жизни прошлым летом. В честь 110-летнего юбилея Василия Соловьева-Седого, которой отмечали в апреле, один из вечеров пройдет под его композиции.

Не исключено, что в День военно-морского флота разводка пройдет под тематическую музыку. А в день рождения композитора Андрея Петрова разводку посвятят его творчеству.

В этом году разводка Дворцового моста проходит на час раньше в 01.10.

Видео: Instagram / ts_anastasi, liza_kovadlo