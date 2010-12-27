Второй апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ Трампа‍

Еще один суд заблокировал иммиграционный указ Трампа

12 июня девятый окружной апелляционный суд в Сан-Франциско в понедельник заблокировал иммиграционный указ президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, ограничивающий въезд в США граждан ряда преимущественно мусульманских государств. Об этом сообщает New York Times. Иммиграционный указ американского президента Дональда Трампа заблокировал уже второй по счету суд.

Ранее Четвёртый апелляционный суд в Ричмонде принял аналогичное решение, отклонив иммиграционный указ Трампа. Белый дом намерен обжаловать судебные запреты в Верховном суде.