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Второй апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ Трампа‍
Сегодня, 1:25
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Sheker
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Второй апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ Трампа‍

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Еще один суд заблокировал иммиграционный указ Трампа

   12 июня девятый окружной апелляционный суд в Сан-Франциско в понедельник заблокировал иммиграционный указ президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, ограничивающий въезд в США граждан ряда преимущественно мусульманских государств. Об этом сообщает New York Times. Иммиграционный указ американского президента Дональда Трампа заблокировал уже второй по счету суд.

Ранее Четвёртый апелляционный суд в Ричмонде принял аналогичное решение, отклонив иммиграционный указ Трампа. Белый дом намерен обжаловать судебные запреты в Верховном суде.

 

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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