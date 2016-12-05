Вторая часть "Стражей Галактики" сразила зрителей наповал

Истинные киноманы знают, что первая часть фильма нередко лучше второй. Но "Стражи Галактики 2" - это именно тот случай, когда подобные стереотипы не работают. Именно в этом убедились наши корреспонденты на предпоказе фильма в "Великан Парке".

Вторая часть "Стражей Галактики" - пример того, как, на первый взгляд, простой сюжет может быть захватывающим и интересным. К уже знакомой нам команде стражей присоединяется Йонду, вместе с которым смельчаки освобождают из плена сестру Гоморы Небулу. Она вступает в опасную игру и помогает героям сражаться. А вот Питеру Квиллу предстоит не только биться со злодеями, но и бороться с самим собой, ведь внезапно появившийся Эго, который приходится герою отцом, требует от Питера принятия важного и очень опасного решения. Однако стражи Галактики своих не бросают и звездный лорд в полной мере может рассчитывать на поддержку и помощь своих друзей.



Команда сценаристов действительно потрудилась на славу. Динамике сюжета могут позавидовать даже самые культовые боевики, а новые герои прекрасно вписываются в повествование. Кстати, о них. Пом Клементьефф удачно поймала волну и практически незаметно влилась в концепцию фильма. Такое ощущение, что милая волшебница Мантис всегда была частью команды стражей. Кто может быть милее котиков в интернете? Конечно же маленький Грут. Уже с первых минут его появления на экране, концентрация мимимишности в воздухе превысила норму. Несмотря на то, что герой еще маленький, он без страха борется со злом и поддерживает взрослых товарищей.



Актерский состав радует не меньше. Крису Пратту подходит роль Питера как никому другому, а их тандем с Зои Салдана без сомнения можно назвать творческой удачей. Их чувства друг к другу не раздражали и не отталкивали зрителя, ведь любовь здесь занимает далеко не первое место, а служит приятным дополнением к сюжету.



Что касается комедийной составляющей, то юмор воспринимается легко и разбавляет накаленную обстановку. Также в фильме много шуточных отсылок, которые поймут не только закоренелые фанаты комиксов Marvel, но и простые зрители.



Вторая часть "Стражей Галактики" - это захватывающая история, которая затрагивает проблему семейных ценностей, учит зрителя быть преданным другом, а также демонстрирует неподдельный героизм.

Фото:kinoafisha.info

Видео: официальный трейлер

Софья Третьякова