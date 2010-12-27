Полиция отпустила всех активистов, задержанных на первомайском шествии в Петербурге

Задержанных во время акции против нарушения прав геев в Чечне активистов отпустили из полиции. Их всех обязали явиться в суд.

Во вторник, 2 мая, из отделов полиции отпустили всех ЛГБТ-активистов, задержанных накануне на первомайском шествии. Шесть человек переночевали в помещениях 78-ого и 28-ого отделов полиции. Сегодня их отпустили по домам. Все активисты будут отвечать перед судом за участие в незаконном шествии и неповиновение распоряжению сотрудника полиции.

Как передает "Фонтанка" со ссылкой на представителей движения сообщает, что одна из задержанных активисток – аутист. Она очень тяжело перенесла пребывание в полиции. Девушку рвало. Прибывшая на место скорая помощь, по словам активистов, грубо отреагировала на жалобы и уехала без оказания помощи.

Активисты ЛГБТ-сообщества устроили акцию: они легли на землю, изображая смерть. Таким образом они протестовали против нарушения прав гомосексуальных людей в Чечне, о котором сообщили ранее СМИ.

накануне Piter.tv сообщал, что первомайская колонная прошлась по Невскому проспекту. Не обошлось и без других инцидентов: Милонов снова устроил потасовку с ЛГБТ-активистами на первомайском шествии.