Все к Башне из слоновой кости: "Зенит-Арену" проверят на стойкость десятью тысячами зрителей

Сегодня, 11 февраля на "Зенит-Арене" произойдёт чуть ли не эпохальное событие. Ввиду готовности к эксплуатации стадиона, сегодня там пройдёт мероприятие "Первый посетитель" с бесплатными билетами

Согласно официальному сообщению, сегодняшнее мероприятие под названием "Первый посетитель" станет лишь первым в целой череде мероприятий, призванных протестировать готовность стадиона к эксплуатации!

"11 февраля в новом многофункциональном, спортивно-развлекательном комплексе на Крестовском острове пройдет тестовое мероприятие "Первый посетитель", которое горожане окрестили "народной проверкой" главного стадиона Петербурга. Около 10 тысяч посетителей с бесплатными билетами получат возможность первыми увидеть и технически проверить объект на его готовность к важным спортивным событиям, запланированным на стадионе в 2017 году, в том числе под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА)", — именно так говорится в официальном сообщении пресс-службы вице-губернатора города Игоря Албина.

Сообщается, что обладателей бесплатных билетов на стадион ждёт яркое 3D шоу, а также выступления мото- и автокаскадёров.



Видео: YouTube, Maks Ryabinko