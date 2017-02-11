Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Спорт
Сегодня, 14:15
0
Nutshell
256
Код вставки плеера

Все к Башне из слоновой кости: "Зенит-Арену" проверят на стойкость десятью тысячами зрителей

0
 
 

Сегодня, 11 февраля на "Зенит-Арене" произойдёт чуть ли не эпохальное событие. Ввиду готовности к эксплуатации стадиона, сегодня там пройдёт мероприятие "Первый посетитель" с бесплатными билетами

Согласно официальному сообщению, сегодняшнее мероприятие под названием "Первый посетитель" станет лишь первым в целой череде мероприятий, призванных протестировать готовность стадиона к эксплуатации! 

"11 февраля в новом многофункциональном, спортивно-развлекательном комплексе на Крестовском острове пройдет тестовое мероприятие "Первый посетитель", которое горожане окрестили "народной проверкой" главного стадиона Петербурга. Около 10 тысяч посетителей с бесплатными билетами получат возможность первыми увидеть и технически проверить объект на его готовность к важным спортивным событиям, запланированным на стадионе в 2017 году, в том числе под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА)", — именно так говорится в официальном сообщении пресс-службы вице-губернатора города Игоря Албина.
 
Сообщается, что обладателей бесплатных билетов на стадион ждёт яркое 3D шоу, а также выступления мото- и автокаскадёров.

Видео: YouTube, Maks Ryabinko
Теги: акция первый посетитель , зенит арена , первый посетитель , тест-драйв
Категории: Новости СПб Новости России Культура Спорт

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5