Все хорошо: петербуржцы стали реже жаловаться на ЖКХ

Всего за неделю в Северной столице серьезно сократился объем жалоб граждан на проблемы с городской средой.

Последняя неделя февраля оказалась крайне комфортной для петербургских коммунальщиков. В городе неожиданно сократился объем звонковс жалобами на услуги в сфере ЖКХ. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие". В период с 20 по 26 февраля на Центр обработки вызовов 004 поступило 7 223 обращений. При этом жалобы на санитарное состояние домов сократились на 30%, претензии к электроэнергии на 21%, а сложности с центральным отоплением встречались реже на 12.8%.

Если говорить о водоснабжении, то и здесь есть улучшения: люди на 14% реже жаловались на сложности с горячей водой и на 4% на проблемы с холодной. Заметно (на 24%) сократилось число жалоб на состояние подъездов и парадных. Впрочем, на этом благостном фоне тоже были свои антирекорды. Так, самым активным по числу жалоб стал Невский район города: видимо, здесь петербуржцы не ощутили особых изменений жизни в сфере ЖКХ. Всего за неделю из Невского района на телефон "004" позвонили 1155 раз.