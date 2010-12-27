Захватите зонтик: 22 мая в Петербурге ожидаются дожди

Региональное отделение МЧС опубликовало официальный прогноз погоды на первую половину новой рабочей недели. По данным метеорологов, 22 мая в Санкт-Петербурге окажется противоречивым днем. С одной стороны, природа порадует петербуржцев теплым воздухом: днем он прогреется до +18 градусов. Однако, в понедельник ожидаются кратковременные дожди. Осадки могут выпасть несколько раз в течение ближайших суток. Спасатели советуют горожанам захватить на прогулку зонтик, а также опасаться холодного ветра.
При этом популярный метеосервис Gismeteo уверяет, что нас ожидает день без осадков.
Кстати, о ветре - в городе установится юго-западный ветер скоростью до 8 метров в секунду. На открытом пространстве его порывы могут быть вполне ощутимыми, а в приморских районах Петербурга ветер существенно снизит ощущение температуры воздуха. Ранее Piter.TV писал, что сегодня в Петербурге официально завершился отопительный сезон.
Фото: Pixabay.com, Gismeteo.ru