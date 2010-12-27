Захватите зонтик: 22 мая в Петербурге ожидаются дожди

Весна 2017 года продолжает удивлять петербуржцев нестабильной погодой. По данным МЧС, сегодня, 22 мая, город ожидают кратковременные дожди, но теплая погода.

Региональное отделение МЧС опубликовало официальный прогноз погоды на первую половину новой рабочей недели. По данным метеорологов, 22 мая в Санкт-Петербурге окажется противоречивым днем. С одной стороны, природа порадует петербуржцев теплым воздухом: днем он прогреется до +18 градусов. Однако, в понедельник ожидаются кратковременные дожди. Осадки могут выпасть несколько раз в течение ближайших суток. Спасатели советуют горожанам захватить на прогулку зонтик, а также опасаться холодного ветра.

При этом популярный метеосервис Gismeteo уверяет, что нас ожидает день без осадков.

Кстати, о ветре - в городе установится юго-западный ветер скоростью до 8 метров в секунду. На открытом пространстве его порывы могут быть вполне ощутимыми, а в приморских районах Петербурга ветер существенно снизит ощущение температуры воздуха. Ранее Piter.TV писал, что сегодня в Петербурге официально завершился отопительный сезон.

Фото: Pixabay.com, Gismeteo.ru