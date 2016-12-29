Врачи борются за жизнь кровельщика, который сорвался с 5-го этажа в Омске

В Омске с крыши 5-этажного дома сорвался кровельщик, но остался жив. Сейчас мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В Омске врачи уже целые сутки борются за жизнь 34-летнего мужчины, который упал с крыши 5-этажного дома. Известно, что ЧП произошло на улице 24-й Северной. Здесь пострадавший выполнял работы по очистки кровли: он трудился в этом бизнесе уже не первый год. По непонятным пока причинам мужчина сорвался с крыши и упал в крупный сугроб под окнами здания. Снег смягчил силу удара, однако сибиряк все равно получил серьезные травмы. По данным местных СМИ, речь идет о переломе левого бедра, сотрясении мозга и закрытой черепно-мозговой травме. В данный момент пострадавший находится в тяжелом состоянии и не приходит в себя. Врачи не пускают в реанимацию СМИ и борются за здоровье кровельщика.