Врачи спасают 11-летнего мальчика, который упал с крыши девятиэтажки на Белы Куна

Школьник, упавший с высоты 9-го этажа на улице Белы Куна, сумел выжить. Сейчас за его жизнь борются врачи.

В СМИ появляются противоречивые подробности падения ребенка с крыши высотки во Фрунзенском районе. Ранее Piter.TV писал, что 11-летний школьник погиб после падения с девятиэтажки на Белы Куна. Однако, по последним данным, ребенок все-таки выжил. Как пишут очевидцы в социальных сетях, скорая помощь доставила несовершеннолетнего в больницу имени Раухфуса. Якобы подросток находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Кроме того, в Сети появилось фото, возможно снятое на месте падения школьника. На нем можно заметить подростка, лежащего на асфальте лицом вниз, с рукой, подложенной под голову. Впрочем, подлинность кадра вызывает сомнения. Его загрузил в социальную сеть "ВКонтакте" пользователь с очевидно "фейковой страницы".

Напомним, что впервые о падении ребенка с дома №20, корпус 1 на улице Белы Куна написали очевидцы в 16 часов дня. Часть свидетелей ЧП сообщила, что на крыше вместе со школьником находились 2 его друга, предположительно, девочки. Они же писали, что падение было больше похоже на несчастный случай, чем на попытку самоубийства.