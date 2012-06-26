Врачей из Петербурга просят помочь с расследованием пыток заключенных в бывшей колонии Ильдара Дадина

Петербургских врачей пригласили в Карелию, где правозащитники активно изучают жизнь заключенных сразу в нескольких исправительных колониях. В их число входит и знаменитая ИК-7, о которой миру рассказал оппозиционер Ильдар Дадин.

Анастасия Зотова рассказала каналу Piter.TV о том, как проходит гражданское расследование по делу о возможных пытках заключенных на территории исправительных колоний в Республике Карелия. Жена оппозиционера Ильдара Дадина обратилась за помощью к медикам из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Их независимая экспертиза может пригодиться при оценке телесных повреждений заключенных, которые отказываются регистрировать тюремные врачи. Речь идет о происшествиях в печально известной ИК-7, а также ИК-1 и ЛИУ-4.

"Адвокаты часто видят, что у человека по факту сломаны ребра или рука, а по медицинской карте у этого же заключенного все в порядке. Понятно, что тюремные врачи не фиксируют следы пыток и побоев. А раз по бумажке избиения нет, то зафиксировать это документально нельзя. Иногда следователь прямо видит, что у человека все тело посинело и опухло, что его били. Но по медицинской карте информация совершенно другая, и всем наплевать, что следователь видел своими глазами нарушения прав человека. Мы очень ищем людей из Петербурга, которые могли бы дать независимую оценку таким случаям", - говорит Анастасия Зотова.

По словам общественницы, адвокаты и правозащитники смогут обеспечить медикам доступ в стены колоний и безопасность внутри них. Более того, единомышленники Ильдара Дадина готовы оплатить транспортные и суточные расходы врачей. Пока что на этот призыв откликнулись только медики из Берлина и Краснодара, однако их переезд на Северо-Запад практически не представляется возможным. При этом помощь врачей реально нужна заключенным: несмотря на шумиху вокруг ИК-7 после знаменитого письма Ильдара Дадина о пытках со стороны ФСИНовцев, зекам все равно приходится туго.

"Об избиениях в ИК-1 и ЛИУ-4 нам не очень известно: говорят, что там сотрудники очень боятся проверок и ограничиваются угрозами в адрес заключенных. Их пугают обвинением и наказанием за заведомо ложный донос сразу после окончания текущих проверок. Что касается ИК-7, то у нас там больше всего респондентов. И уже доходит информация о случаях избиения 19, 20, 21 и 30 декабря. Можно констатировать, что это намного меньше, чем было раньше: теперь бьют далеко не всех и не каждый день. Это уже победа. Кроме того, заключенные благодарят нас за то, что им выдали теплые ботинки и теплую одежду, потому что они до этого замерзали в холодных камерах и ходили в лохмотьях. А еще был случай, когда нас поблагодарил конкретный заключенный. Рухтаев Артем сказал, что, если бы не приехали адвокаты с проверкой, то его здесь уже бы не было в живых. Мы обязательно будем добиваться его перевода в другой регион во избежание угрозы жизни", - говорит жена Ильдара Дадина.

Заметим, что в данный момент супруг Анастасии Зотовой покинул территорию Карелии и находится в одной из колоний на Алтае. Однако его единомышленники продолжают привлекать внимание к происходящему в северных тюрьмах. Так, по словам все того же Дадина, начальство местных ИК регулярно избивает зеков, угрожает им половыми контактами, запирает в карцере без повода и применяет другие изощренные пытки. Впрочем, пока что следствие и прокуратура не нашли документальных подтверждений словам известного правозащитника.