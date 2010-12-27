В России врачей обяжут снимать на видео проведение операций

Врачей хотят обязать фиксировать на видео проведение операций. Об этом сообщает "Парламентская газета". По словам одного из авторов инициативы зампред фракции «Справедливой России» Олега Нилова, необходимость внесения изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обусловлена тем, что в последнее время увеличилось число случаев неправомерных действий медиков при проведении операций с применением общей анестезии.

Статистика говорит о том, что в течение года обнаруживается около 3-х тысяч забытых в пациентах предметов. Законопроект будет рассмотрен на заседании думского комитета по охране здоровья 18 мая.