Врачей хотят обязать фиксировать на видео проведение операций. Об этом сообщает "Парламентская газета". По словам одного из авторов инициативы зампред фракции «Справедливой России» Олега Нилова, необходимость внесения изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обусловлена тем, что в последнее время увеличилось число случаев неправомерных действий медиков при проведении операций с применением общей анестезии.
Статистика говорит о том, что в течение года обнаруживается около 3-х тысяч забытых в пациентах предметов. Законопроект будет рассмотрен на заседании думского комитета по охране здоровья 18 мая.