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Врач из Подольска предстанет перед судом за насилие над пациенткой
Сегодня, 1:38
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Sheker
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Врач из Подольска предстанет перед судом за насилие над пациенткой

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Дело об изнасиловании пациентки анестезиологом из Подольска передано в суд

    В Подмосковье перед судом предстанет врач анестезиолог-реаниматолог, обвиняемый изнасиловании пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Московской области. 

Установлено, что в ночь на 5 января 2017 года медработник, который находился на дежурстве в реанимационном отделении больницы, будучи пьяным, изнасиловал 43-летнюю пациентку. Последняя, в силу своего физического состояния, не смогла сопротивляться злоумышленнику.

Также врачу предъявили обвинение в совершении двух случаев мошенничества. Анестезиолог, по информации следствия, требовал от родственников пациентов деньги за качественное оказание медуслуг, и таким образом получил 13 тысяч рублей.

 

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Категории: Лента новостей Новости России

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