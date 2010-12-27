Врач из Подольска предстанет перед судом за насилие над пациенткой

Дело об изнасиловании пациентки анестезиологом из Подольска передано в суд

В Подмосковье перед судом предстанет врач анестезиолог-реаниматолог, обвиняемый изнасиловании пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Московской области.

Установлено, что в ночь на 5 января 2017 года медработник, который находился на дежурстве в реанимационном отделении больницы, будучи пьяным, изнасиловал 43-летнюю пациентку. Последняя, в силу своего физического состояния, не смогла сопротивляться злоумышленнику.

Также врачу предъявили обвинение в совершении двух случаев мошенничества. Анестезиолог, по информации следствия, требовал от родственников пациентов деньги за качественное оказание медуслуг, и таким образом получил 13 тысяч рублей.