Впервые в Московском метро запустили Новогодний поезд (видео+фото)

с 28 декабря до 15 января поезд будет курсировать по кольцевой линии

В столичной подземке сегодня торжественно выпустили на линию, впервые в истории Московского метрополитена, специальный Новогодний поезд.

На торжественном запуске присутствовали начальник метрополитена Дмитрий Пегов и главный Дед Мороз из Великого Устюга. Поезд будет курсировать вплоть до 15 января по Кольцевой линии. К Рождеству добавят еще один вагон. Дмитрий Пегов обещал, что подобные составы будут выходить на разные линии в канун каждого Нового Года.

Поезд украшен иллюминацией, игрушками, рисунками и внутри и снаружи вагонов. Озвучен поезд тоже необычно, что-то среднее между детскими утренниками и программой "Голубой огонек". Аудиозаписи объявлений в поезде озвучили Валерий Сюткин и Лолита Милявская.

Прокатившиеся уже на праздничном поезде москвичи и гости столицы охотно делятся фотографиями, видео и впечатлениями от поездки в праздничном поезде.

Видео: Instagram/xmumikx

Фото: пресс-служба Московского метрополитена, Instagram/jennifer_rot, Kseniyaharlamova