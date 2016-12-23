Вперёд в 2007-ой: новосибирские хулиганы обрили ножом анимешника и сняли это на видео

Сегодня, 8 января 2017 года в Сети опубликовали видео возмутительного хулиганского поступка, который был очень распространён 10 лет назад

На видеоролике можно увидеть как четверо хулиганов остановили во дворе Новосибирска молодого человека с длинной чёлкой. Группа молодых людей начали всячески оскорблять юношу и допытываться с вопросами, почему он ещё не постригся и по какому праву он ходит с длинными волосами.



Не получив желанного ответа и вообще какой-либо реакции, один из хулиганов достал нож, и четверо "сопереживающих" активно начали срезать с молодого человека клочья волос.

