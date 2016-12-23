Вперёд в 2007-ой: новосибирские хулиганы обрили ножом анимешника и сняли это на видео

На видеоролике можно увидеть как четверо хулиганов остановили во дворе Новосибирска молодого человека с длинной чёлкой. Группа молодых людей начали всячески оскорблять юношу и допытываться с вопросами, почему он ещё не постригся и по какому праву он ходит с длинными волосами.
Не получив желанного ответа и вообще какой-либо реакции, один из хулиганов достал нож, и четверо "сопереживающих" активно начали срезать с молодого человека клочья волос.
Пострадавшим оказался студент технического колледжа им. Покрышкина 18-летний Никита Н. По его странице в социальных сетях становится понятно, что молодой человек является поклонником азиатской культуры, в том числе и аниме.
А напали на него средь бела дня Валентин С., Денис В. и Владимир И., которые вскоре после публикации видеоролика поспешили удалить свои аккаунты во "Вконтакте".
Видео: YouTube, Kto Tut
Видео: YouTube, Kto Tut