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Вперёд в 2007-ой: новосибирские хулиганы обрили ножом анимешника и сняли это на видео

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Сегодня, 8 января 2017 года в Сети опубликовали видео возмутительного хулиганского поступка, который был очень распространён 10 лет назад

На видеоролике можно увидеть как четверо хулиганов остановили во дворе Новосибирска молодого человека с длинной чёлкой. Группа молодых людей начали всячески оскорблять юношу и допытываться с вопросами, почему он ещё не постригся и по какому праву он ходит с длинными волосами.

Не получив желанного ответа и вообще какой-либо реакции, один из хулиганов достал нож, и четверо "сопереживающих" активно начали срезать с молодого человека клочья волос.
 
Пострадавшим оказался студент технического колледжа им. Покрышкина 18-летний Никита Н. По его странице в социальных сетях становится понятно, что молодой человек является поклонником азиатской культуры, в том числе и аниме.
 
А напали на него средь бела дня Валентин С., Денис В. и Владимир И., которые вскоре после публикации видеоролика поспешили удалить свои аккаунты во "Вконтакте".

Видео: YouTube, Kto Tut
 
Теги: аниме , новосибирск , нож , обрили ножом
Категории: Новости России Лента новостей Криминальные происшествия Происшествия

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