Впечатляющие кадры первого полета вертолета Ка-62 опубликовали в интернете

Полет состоялся сегодня, 25 мая, на летно - испытательной станции авиационной компании "Прогресс"

Сегодня днем, 25 мая, состоялся первый испытательный полет нового вертолета Ка-62 на летно - испытательной базе Арсеньевской авиционной компании "Прогресс".

Это первый полноценный полет этого вертолета, который длился 15 минут. В 2016 году вертолет уже осуществлял отрыв от земли.

Ка-62 это перепроектированный заново многоцелевой вертолет Ка-60("Касатка"). Вертолет построен по одновинтовой схеме с фенестроном - многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения.

Благодаря вместительному фюзеляжу Ка-62 можно использовать для гражданских перевозок с комфортом и для транспортировки грузов, которые можно разместить внутри и снаружи на подвеске. Высокая скорость позволяет эксплуатировать вертолет, когда необходима экстренная медицинская помощь или же в аварийно-спасательных ситуациях. Ка-62 можно использовать в качестве патрульного вертолета или ледового разведывательного аппарата.

В случае аварии с силовой установкой посадка возможна и с одним двигателем. Если совершается грубая посадка, энергопоглощающая конструкция кресел и шасси обеспечат безопасность для пилота и экипажа. Дополнительно защищен рулевой винт киля. Помимо прочего, вертолет оснащен противопожарной и противообледенительной системами. Дополнительный плюс вертолета заключается в том, что его можно оборудовать как для полетов в обычных условиях при благоприятной погоде, так и специальным комплексом для полетов в сложных и ночных условиях полета.

Видео: YouTube/ВЕСТИ СЛАВЯН