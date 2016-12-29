Впечатляющее видео из Уфы: "форик" вытащил фуру

Видеосюжет вызвал бурное обсуждение в социальных сетях

В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ опубликовали видео о том, как "Субару Форестер" вытаскивает застрявшую фуру "Ивеко".

Данный видеоролик был снят 9 января на перекрестке улиц Самарканской и Сипайловской. Опубликовал его в интернете владелец автомобиля "Субару", который свою машину ласково называет "Форик".

На кадрах видео запечатлено, с каким трудом удается вытащить застрявшую огромную фуру небольшому автомобилю. Автомобиль даже подпрыгивает иногда от натуги, но тем не менее успешно справляется с поставленной задачей.

Данный видеосюжет вызвал горячее обсуждение в сообществе. Многие жалеют машинку, другие обсуждают последствия и стоимость ремонта после таких "силовых упражнений". Но большинство восхищаются поступком владельца "Субару", мощью и возможностями автомобиля.

"МУЖИК!!!не каждый способен, мужик,есть характер!", "Уважуха, Мужик молодчик! ", "Такие люди выигрывают войны ! Молодец!" - вот только некоторые из комментариев. Так же вользователи соцсетей отмечают, что остальные водители мало того, что проехали мимо, но и не уступили дорогу.

А один из очевидцев сфотографировал эту сцену со стороны.





Напомним, на днях мы размещали подобное видео, в котором джип вытаскивает большегруз.

Видео: ВК/БашДТП,Евгений Яковлев

Фото: ВК/БашДТП, Амет Муртазаев