Впечатляющее видео из Антарктики наводит ужас и завораживает

Британские ученые опубликовали видео огромной трещины во льдах Антарктики

Британские ученые, изучающие климат Земли, предоставили общественности видеоролик, который был снят с помощью беспилотника.

На кадрах видео можно увидеть гигантский разлом в толщах льда Антарктики. Длина данного разлома составляет 45 километров. Гигантский разлом вечной мерзлоты находится в южной части материка и вызывает глубокий интерес со стороны исследователей. Ученые предполагают, что это явление прямое следствие глобального потепления на планете.

Данное видео завораживает смотрящих своим величием и наводит ужас открывающимися перспективами для планеты и всего человечества.

Резкое увеличение данного разлома вызвало серьезные проблемы в работе метеорологической станции. Оттуда в срочном порядке эвакуирована группа специалистов, ведущих наблюдения. Сейчас наземная станция закрыта, но активно ведется наблюдение с космических спутников. Ученые совершенно точно уверены, что Землю ждет неминуемая гибель, а вот сколько времени осталось неизвестно.

Видео: YouTube/ AntarcticSurvey