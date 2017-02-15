Суровая уборка улиц от снега по - Омски попала на видео

Коммунальные службы закидали тротуары снегом

Данный видео было снято накануне, 14 февраля, на улице Омской в городе Омск.

Автор видеоролика сообщает, что после обильных снегопадов коммунальные службы города в ночь с 13ое на 14 ое февраля почистили дороги в городе. Но сделали они это довольно своеобразно - напрочь завалив тротуары грязным снегом. В итоге пешеходам с трудом удается пройти, преодолевая снежные преграды.

В комментариях к данному видео в социальных сетях поддерживают негодование, отмечая, что в этом месте находится пешеходный переход, по которому дети идут в школу. Другие подписчики отмечают, что так чистят снег по всему Омску. "Ничего удивительного - именно так уже не первый год чистят дороги на Левом берегу, в частности на Дианова и Лукашевича. Весь грязный снежный нанос, снятый с дорожного полотна, выброшен на обочины и тротуары (вернее, на протоптанные пешеходами тропинки, ибо тротуаров на Левом берегу нет) - зрелище, надо сказать, шокирующее", - говорится в одном из комментариев.

Остались ли тротуары завалены снегом остается неизвестным.

Видео: YouTube/Evgeniy Noname