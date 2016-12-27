Около элитного ресторана на Крестовском всплыл труп

По предварительным данным, причина смерти ненасильственная. Тайну его кончины предстоит выяснить врачам.

С пугающей неприятности начался вторник. 27 декабря, в ресторане "Русская рыбалка" на Крестовском острове. Около 11 утра в Южном пруду там всплыло тело мужчины. Труп выловили из воды. На месте работают оперативники и следователи. При предварительном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружили.

Тело направят в морг. Эксперты проведут исследования, чтобы определить причины кончины незнакомца. В это время полиция будет работать над установлением личности.

Пока только известно, что погибший не работал в заведении. Об этом сообщает Life78. Устанавливаются обстоятельства, при который тело оказалось в пруду. При этом вариант утопления уже исключили. В легких не обнаружили воды. Также спасателям удалось выяснить, что в воду он попал ночью.

Зимой горожане погибают на льду, когда отправляются погулять по нему или на рыбалку. Например, в Петербурге молодой мужчина погиб, провалившись под лед. Как мужчина упал в воду видел свидетель, но спасти пострадавшего не удалось

Видео: Youtube / ПИТЕР УЛЬТРАЛАЙТ