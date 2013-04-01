Красноярск: у школы детей "встретил" труп молодой женщины

В нескольких метрах от школьного входа обнаружен труп женщины, руки которой были в крови

Вчера утром, 19 декабря, в нескольких метрах от школы №14 города Красноярска был обнаружен труп молодой женщины.

Дети и родители, спешащие к первому уроку, увидели возле школы малоприятную картину. Было полно полиции и труп, прикрытый тканью. По школе поползли различные слухи. Сегодня стали известны подробности данного происшествия.

С записи школьной камеры видеонаблюдения стало известно, что женщина пришла ночью на территорию школы и упала в нескольких метрах от входа. На видео видно, что женщина несколько минут упорно пыталась подняться, но так и не смогла этого сделать. Причиной смерти женщины стало обморожение. По предварительным данным женщине на вид 20 - 30 лет, у нее обнаружены признаки алкогольного опьянения. Назначен ряд судебно - медицинских экспертиз.

На данный момент женщина не опознана.

Фото: ТВК6