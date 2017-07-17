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В Петербурге на нелегальном складе нашли 50 тонн спирта

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В результате совместной операции ФСБ и Росалкогольрегулирования был найден склад с нелегальной спиртовой жидкостью.

Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге 17 июня ФСБ и Росалкогольрегулирование нашли склад с нелегальной спиртовой жидкостью.

Промзона располагалась в Колпинском районе, недалеко от Южной ТЭЦ. В результате рейда сотрудники структур обнаружили 50 тонн спиртосодержащей жидкости, предназначенной для нелегального кустарного производства в подпольных цехах на территории Петербурга.

Отметим, что среди всего найденного находился профессиональный спиртометр. Этот прибор предназначен для измерения содержания спирта в жидкости.

Теги: новости спб
Категории: Новости СПб

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