Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге 17 июня ФСБ и Росалкогольрегулирование нашли склад с нелегальной спиртовой жидкостью.
Промзона располагалась в Колпинском районе, недалеко от Южной ТЭЦ. В результате рейда сотрудники структур обнаружили 50 тонн спиртосодержащей жидкости, предназначенной для нелегального кустарного производства в подпольных цехах на территории Петербурга.
Отметим, что среди всего найденного находился профессиональный спиртометр. Этот прибор предназначен для измерения содержания спирта в жидкости.
Сегодня, 13:23
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В Петербурге на нелегальном складе нашли 50 тонн спирта
В результате совместной операции ФСБ и Росалкогольрегулирования был найден склад с нелегальной спиртовой жидкостью.
Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге 17 июня ФСБ и Росалкогольрегулирование нашли склад с нелегальной спиртовой жидкостью.