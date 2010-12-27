Движение на улице Марата открыто после завершения ремонта теплосетей

Теплосети завершили работу по реконструкции трубопровода на участке улицы Марата. В связи с этим движение на улице в Центральном районе снова открыто.

Приятная новость для автомобилистов, часто ездящих в Центральном районе Северной столицы. В понедельник, 26 июня, для машин открыли улицу Марата. На участке от Подъездного переулка до Звенигородской улицы там проводили реконструкцию и строительство теплового отвода.

За время работ специалисты проложили 308 метров труб. Сейчас прошли все необходимые испытания системы и промывки. Теперь движение по улице осуществляется в штатном режиме.

Летний сезон традиционно дарит автомобилистам многочисенные ограничения на улицах. Так как дорожники, теплосети и другие конторы начинают ремонтные работы. Например, вчера Piter.tv сообщал, что в Петербурге участок улицы Шаврова закроют на ремонт.

Фото: Instagram / zyuzinnna.a