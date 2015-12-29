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Воскресным днём у Летнего сада алым пламенем полыхал грузовик

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Движение на время пожара было практически перекрыто, но это не помешало многочисленным очевидцам запечатлеть это одновременно удивительное и грустное зрелище

 На Дворцовой набережной, на Верхне-Лебяжьем мосту у Летнего сада, сгорел грузовик. 

По сообщению "Фонтанки" со ссылкой на очевидцев, сначала из грузовика повалил густой чёрный дым, а потом выбилось открытое пламя. Столкновения грузовика с другими автомобилями очевидцы не заметили.
 
  
По данным ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре на Дворцовой набережной, 4, поступила на телефон «01» в 13:49. Девять сотрудников МЧС, прибывшие на двух машинах, локализовали пожар в 14:02. В грузовом автомобиле «ГАЗ» выгорела кабина. Сведения о пострадавших уточняются.
 


Видео: Piter.TV
Фото: ДТП и ЧП, Санкт-Петербург
Теги: верхне лебяжий мост , дворцовая набережная , летний сад
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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